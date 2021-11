Catania, all'Auditorium Sacro Cuore una serata dedicata a Ludwig van Beethoven

Una serata interamente dedicata alla vita e al genio creativo del compositore tedesco, per la conferenza-concerto promossa dalla Società Catanese Amici della Musica dal titolo “Ludwig van Beethoven, avvincente maestro di Bonn”, che si terrà domenica 21 novembre alle ore 18.30 all’Auditorium Sacro Cuore di via Milano, a Catania, al civico, 47. «Beethoven è una delle pietre miliari della storia della musica – spiega il critico e relatore, Anna Rita Fontana – che ha dato un notevole impulso allo sviluppo delle forme più significative del Classicismo come la Sonata, la Sinfonia e il Concerto, sia dal punto di vista della tecnica sia della spiritualità». Durante l’incontro verrà restituita una panoramica del contesto storico in cui il compositore visse e in cui assimilò gli ideali della Rivoluzione francese. La prima parte del programma si focalizzerà sulle sonate, in particolare sulla Sonata in Fa maggiore, op. 10 n. 2 e sulla Sonata in La bemolle maggiore, op. 26, entrambe eseguite dalla giovane e talentuosa pianista, Federica Reale (nella foto). La seconda parte della serata sarà dedicata all’analisi e all’ascolto delle Sinfonie, con un’attenzione particolare alla Nona eseguita per la prima volta a Vienna il 7 maggio del 1824.

Biglietto euro 10,00, ridotto under 25 euro 7,00. Per accedere in sala è necessario il Green Pass e la mascherina. Non occorre prenotare. Per informazioni contattare l’indirizzo email: comunicazioniscam@gmail.com.