Modica, minacce a ristoratore e tentata rapina: arrestati due 20enni

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di due ventenni, F.D. e G.G., ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di lesioni gravi, minacce, furto aggravato, danneggiamento e tentata rapina. In particolare, i due giovani, secondo gli inquirenti, hanno aggredito, nel luglio del 2021, il titolare di un ristorante del centro storico di Modica. Il ristoratore, all'interno del locale, sarebbe stato aggredito e minacciato, avrebbe subito un furto e sarebbe stato vittima di una tentata rapina. Il suo locale, inoltre, avrebbe subito danni per circa diecimila euro.

L’attività di indagine condotta dal personale del Commissariato di Modica ha consentito di individuare gli autori dell’aggressione diretta a punire la vittima per futili motivi e finalizzata a dissuaderla dal denunciare i fatti.

La Polizia di Stato sta rivolgendo una particolare attenzione ai fenomeni che stanno interessando il centro storico di Modica e continua a porre in essere una mirata attività di prevenzione e repressione di tutte le forme di illegalità, al fine di contrastare tali episodi che destano particolare allarme sociale e di garantire la sicurezza dei commercianti e dei cittadini.