Vittoria, è morto l'avvocato Picci: proclamato lutto cittadino

Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e l’Amministrazione tutta di Vittoria esprimono cordoglio per la grave perdita che ha subito la Città. La notte scorsa, a 97 anni, nella sua abitazione, è deceduto l’avvocato Giuseppe Picci. L’avvocato Picci nel corso della sua vita, ha svolto ruoli importanti per la Comunità vittoriese, oltre ad essere stato fino all’ultimo, un avvocato di prestigio, molto stimato e apprezzato da colleghi, magistrati e personale del mondo giudiziario, è stato amministratore rivestendo i ruoli di: Consigliere comunale, Assessore e Presidente dell’Ospedale di Vittoria, dove si è contraddistinto per le capacità amministrative e manageriali. Ha infatti trasformato, con la sua intraprendente capacità e le sue conoscenze, l’ospedale di Vittoria, da ospedale di comunità ad ospedale provinciale. Sceglieva accuratamente, secondo le leggi del tempo, il personale medico, selezionandolo tra i professionisti migliori d’Italia. Emblematico il suo viaggio a Padova, dove intercettò uno dei migliori chirurghi di quel momento: Gaetano D’Ambrosio, scomparso lo scorso anno.

A Vittoria, D’Ambrosio ha creato una scuola di chirurgia, alla stregua di una università, fortemente voluta dal Presidente Picci, che ha prodotto negli anni, sei primariati di chirurgia generale. All’avvocato Picci era stata conferita l'onorificenza di cittadino insigne. La Città potrà rendere l’estremo omaggio all’illustre cittadino, domani 19 novembre alle ore 16, nella Basilica di San Giovanni Battista. Il Sindaco per la giornata di domani ha proclamato il lutto cittadino.