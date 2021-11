Vittoria, si dimette comandante dei vigili: motivi burocratici

“Con lettera del 18 novembre, indirizzata al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, al segretario generale, Chiara Piraino e al dirigente delle risorse umane del Comune, Giorgio La Malfa, il Comandante della polizia municipale, Rosario Amarù, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, precisando che tale decisione non è riconducibile a motivazioni personali.

Il Comandante Amarù infatti, fa riferimento, nella sua nota, ad un telex del Dipartimento di pubblica sicurezza del 17 novembre con cui si profila il rischio della perdita del posto di lavoro nell'amministrazione di polizia, nel caso in cui il suo incarico presso l'Amministrazione comunale dovesse protrarsi ulteriormente.

"Ho preso atto della volontà del dirigente Amarù di lasciare l'incarico - afferma Aiello - e ne ho accettato le dimissioni. Lo ringrazio per l'impegno fin qui profuso nei confronti dell'Amministrazione comunale”.