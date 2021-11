Al Politeama di Pachino in scena "Bartolo in...canto:parole, note e colori"

La conclusione delle attività inserite nel Piano estate dell’Istituto Bartolo vedrà protagonisti gli alunni nello spettacolo “Bartolo in…canto: parole, note e colori”, che verrà rappresentato alle 9.00 presso il Cine-Politeama di Pachino, lunedì 22 novembre.

Tante le iniziative pianificate e portate a termine, tutte finalizzate a rinforzare le competenze relazionali degli studenti e recuperare la socialità fortemente penalizzata dalla pandemia, così da favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità.

L'evento conclusivo, che vede la luce nel mese in cui ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è stato fortemente voluto dal Dirigente prof. Antonio Boschetti, il quale sottolinea che “la violenza di genere va considerata una violazione dei diritti umani, un fenomeno che rappresenta una vera emergenza sociale, da combattere alla radice con uno sforzo unanime e con la responsabilità di tutti i soggetti sociali, famiglia e scuola in primis”.

In questa ottica di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e violenza, seguiti dai docenti Coppa, Cutrona, Rocchetti, Salvaggio e Scarpetta, i giovani del Bartolo, mettendo in luce abilità e talenti, porteranno in scena uno spettacolo che si articolerà attraverso momenti dedicati al canto, alla recitazione, al ballo e alla realizzazione di dipinti sul tema.