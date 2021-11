Il Cdm scioglie il consiglio comunale di Bolognetta per mafia: proroga a Partinico

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Bolognetta (Palermo) e il contestuale affidamento della gestione del Comune, per la durata di 18 mesi, a una commissione straordinaria. La decisione "poiché sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione locale, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267".

Il Consiglio dei ministri, ha pure deliberato la proroga, per un periodo di sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Partinico (PA). La decisione "poiché non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento del Comune".