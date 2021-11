Sondaggi, il Pd è il primo partito (20,3%): Fdi lo segue al 19,5

Il quadro politico si è messo in moto, mentre ci avviciniamo sempre più a due scadenze istituzionali di grande importanza: la legge di Bilancio, da esaminare e approvare in via definitiva entro dicembre – e i cui contenuti saranno decisivi in ottica attuazione del PNRR – e soprattutto l’elezione del Presidente della Repubblica, intorno a fine gennaio.

Le ultime tendenze rilevate dai sondaggi confermano questo movimento, con evoluzioni che si sono messe in moto a partire dai risultati delle recenti elezioni amministrative (vinte dal centrosinistra) e che si consolidano anche questa settimana.

Anche la Supermedia di oggi, infatti, fotografa un momento particolarmente positivo per il PD – che si conferma in prima posizione con il 20,3% dei consensi – ma anche per il Movimento 5 Stelle (16,2%), mentre i due principali partiti del centrodestra, Lega e FDI, fanno registrare entrambi una variazione negativa (perdendo rispettivamente 3 e 4 decimali).