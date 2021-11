Una 'passeggiata' a Rosolini per Laura Pirri vittima di femminicidio nel 2017

Verrà ricordata il prossimo 25 novembre, Giornata della violenza contro le donne, Laura Pirri, la giovane mamma di Rosolini, vittima di femminicidio, scomparsa il 25 agosto del 2017, dopo due settimane di sofferenze per le ustioni riportate. Donne, uomini e la società civile, attraverseranno le strade di Rosolini per ricordarla. L'invito alla cittadinanza a partecipare alla 'passeggiata' è dell'assessora alle Politiche sociali, Concetta Cappello.

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, è stato sempre vicino alla famiglia della vittima ed in particolare al figlio di Laura Pirri ed ai nonni materni. Fu la polizia di Pachino a scoprire che si trattò di un omicidio arrestando il compagno della donna. In un primo momento a Rosolini si parlò di un incidente domestico.