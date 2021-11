Derby di Promozione tra Modica e Vittoria: messaggio di cordoglio della dirigenza per la morte di Pino Ricca

Cresce l'attesa per il derby ibleo di Promozione tra il Modica Calcio e il Club Calcio Vittoria, in programma domenica pomeriggio al “Vincenzo Barone”, che quasi sicuramente sarà sold out. Un derby che si spera sia una bella giornata di sport, ma che, purtroppo arriva subito dopo il grave evento di mercoledì con la violenta tromba d'aria che ha devastato il territorio ibleo e quello modicano in particolare, dove si è anche registrata la morte di Pino Ricca, persona affabile e molto conosciuta a Modica che ieri gli ha tributato l'estremo saluto.

“Siamo vicini ed esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia di Pino Ricca – affermano Danilo Radenza, Mattia Pitino e Salvo Di Raimondo – e siamo solidali con tutte quelle famiglie che hanno subito gravissimi danni e in modo particolare a Salvo Peluso, imprenditore modicano sostenitore del Modica Calcio, la cui abitazione è stata letteralmente sventrata dalla furia del vento, e a Pippo Vicari che fino a qualche mese fa era al timone della dirigenza rossoblù. La dirigenza auspica che, tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per assistere al derby del “Vincenzo Barone” facciano di questa giornata una bella occasione per manifestare in maniera tangibile attraverso i valori positivi che lo sport esprime, tutta l'energia che come collettività i modicani tutti possiedono nel sapersi riprendere dopo ogni momento difficile”.