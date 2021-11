Covid, aumentano ancora i contagi nel Ragusano: sono 224

Ancora in aumento le persone positive al Covid nel Ragusano. I contagi, nel rapporto Asp del 19 novembre, sono 224: 209 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Non ci sono, per fortuna, nuovi decessi e il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, è sempre di 376. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 6 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 6 Giarratana, 25 Ispica, 38 Modica, 5 Monterosso Almo, 15 Pozzallo, 64 Ragusa, 16 Santa Croce Camerina, 8 Scicli, 6 Vittoria.