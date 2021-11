Musumeci ricandidato? Meloni: "Ne discuteremo con gli alleati"

"Sulla candidatura alla presidenza della Regione non intendo fare fughe in avanti.

Penso che la coalizione si debba muovere compatta e non voglio dare alibi per eventuali divisioni in un momento in cui ho come priorità dimostrare la compattezza del centrodestra.

Il presidente Musumeci è un presidente uscente e come tale ha diritto a ripresentare la sua ricandidatura. Come prima cosa quindi bisogna vedere cosa vuole fare il presidente e poi bisognerà discuterne con gli alleati della coalizione. In questo momento penso che sarebbe sbagliato fare questa discussione sulla stampa anziché nelle sede opportune". Così Giorgia Meloni ai cronisti a Palermo. Applausi dalla sala del teatro Golden a Palermo, riempito da dirigenti e militari di Fratelli d'Italia per il governatore Nello Musumeci. A sollecitare gli applausi lo speaker in attesa dell'arrivo di Meloni che presenta il suo libro.