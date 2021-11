Lavori all'ospedale di Caltagirone per una Sala Ibrida di Cardiologia

Al via lunedì 22 novembre i lavori per la realizzazione di una nuova Sala Ibrida per l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale “Gravina”.

I lavori, per un importo complessivo di 711.295 mila euro, riguarderanno i locali che, al momento, comprendono gli ambulatori e la sala di attesa, al fine di realizzare una Sala Ibrida, con caratteristiche di sala operatoria, per poter ampliare la capacità operativa del reparto e quindi poter effettuare contestualmente più interventi.

«L’Ospedale di Caltagirone è in atto oggetto di numerosi lavori di ammodernamento strutturale e di investimenti tecnologici - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Con questi interventi vogliamo potenziare la capacità di risposta organizzativa del Presidio, sostenerne lo sviluppo professionale e puntare sull’innovazione per offrire ai cittadini risposte appropriate, in linea con le loro aspettative di salute e basate sulla migliore evidenza scientifica»