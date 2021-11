Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia: impegno per tutelare bambini e ragazzi

“Oggi è la Giornata mondiale per i diritti di infanzia e adolescenza - ricorda il presidente del Forum delle Associazioni Familiari Salvo Sorbello - ed è l’occasione per rilanciare l’impegno nella tutela di bambini e ragazzi anche nella provincia di Siracusa. Si tratta di una sfida che profuma di futuro ed è decisiva per il futuro della nostra società.

Finalmente il Governo nazionale, con l’approvazione preliminare del decreto attuativo dell’assegno unico e universale, ha dimostrato di voler gettare le fondamenta per una riforma strutturale delle politiche familiari. Speriamo - prosegue Salvo Sorbello - che presto si muovano concretamente anche il governo regionale e i Comuni, per far crescere i nostri ragazzi e i nostri bambini in maniera dignitosa.

Tutelare i diritti di bambini e dei ragazzi vuol dire infatti investire su di loro, per modificare in maniera efficace le tendenze culturali e sociali che negli ultimi decenni hanno portato alla crisi delle nascite nella nostra nazione.

L’assegno unico offre l’occasione di puntare sulle nuove generazioni e la prima volta i soldi verrebbero spesi per i bambini e i ragazzi intesi come bene comune.

E’ ora indispensabile che anche a livello locale i Comuni facciano la loro parte, ampliando l’offerta di servizi alle famiglie con figli (asili nido, scuole dell’infanzia, trasporto pubblico, marciapiedi e verde pubblico ecc) ed introducendo misure tariffarie che cancellino le attuali penalizzazioni. Serve una riforma fiscale che metta finalmente al centro le famiglie e il loro impegno per la crescita dei figli.

Non dimentichiamo - conclude il presidente provinciale del Forum delle Famiglie - che in Italia e anche la nostra zona stanno vivendo la crisi demografica più lunga e difficile della sua storia e che la seconda causa di povertà è mettere al mondo un figlio, il cui mantenimento, da 0 ai 18 anni, costa circa 172 mila euro”.