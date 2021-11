Ragusa, progetto "Salviamoci la vita": Vittoria città più indisciplinata sulla strada

Si è concluso il progetto svolto nei dodici comuni iblei che verrà presentato in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada domenica 21 novembre. Il gruppo volontari Aifvs Onlus, dal 01 settembre al 01 novembre ha monitorato i comportamenti alla guida con due postazioni fisse di un ora nei Comuni superiore ai 10 mila abitanti e una postazione di un ora dei Comuni inferiore ai 10 mila abitanti. Il pit spot del gruppo dei volontari in particolare nelle vie del centro di maggior traffico veicolare per rilevare le infrazioni al codice della strada e i comportamenti alla guida, su percentuale dei numero dei veicoli controllati.

Sono state monitorate le vie principali dei centri abitati dei dodici comuni interessati dal progetto, con un totale di n 16 postazioni fisse, e 5 volontari.

Le infrazioni rilevate: utilizzo apparecchiature elettroniche durante la guida; mancato uso di cintura di sicurezza; mancata distanza di sicurezza; mancato uso casco protettivo; uso dispositivo acustico durante la guida.

La classifica dei dodici centri abitati rilevata dai volontari del progetto: 1-Vittoria-due postazioni, con una media di 78% infrazioni su 100 veicoli; 2-Scicli-due postazioni, con una media di 76% infrazioni; 3- Acate-una postazione con una media di 74%; infrazioni; 4- Comiso-due postazioni con una media di 68 %; 5-Modica-due postazioni con una media di 65 %; 7-Pozzallo-due postazioni con una media 64% 8-Ispica-una postazione con una media di 63% infrazioni; 9-Santa Croce Camerina-una postazione con una media di 56% infrazioni; 10- Chiaramonte Gulfi-una postazione con una media di 48%;; 11-Giarratana- una postazione con una media di 43%; 12-Monterosso Almo-con una postazione con una media di 42%.