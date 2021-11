Cassibile, aveva una pistola e un caricatore: 30enne arrestato dalla Polizia

Nella serata del 19 novembre, la Polizia di Siracusa ha tratto in arresto, per i reati di detenzione di arma clandestina e di munizionamento, un trentenne siracusano, già gravato da precedenti di polizia e sottoposto all’Avviso Orale del Questore di Siracusa nell’aprile 2019.

Nell’ambito di appositi servizi volti al contrasto degli stupefacenti e alla ricerca di armi, a seguito di numerose segnalazioni relative ad uno strano movimento di soggetti nei pressi di uno stabile a Cassibile. I servizi di osservazione hanno consentito di restringere il campo di azione e di individuare l’abitazione all’interno della quale sarebbero state occultate ami e droga. Si è proceduto, quindi, al controllo dell'abitazione. Inizialmente, nessuno è venuto ad aprire alla porta, nonostante i ripetuti tentavi degli operatovi che insistentemente bussavano al citofono. Dopo diversi minuti, finalmente una giovane donna apre agli agenti. L’attenzione degli investigatori e delle unità cinofile si è concentrata su un terrazzino dell’abitazione. Accuratamente occultata all’interno di un calzino riposto in un borsello in stoffa di colore beige, proprio sotto il davanzale della finestra è stata rinvenuta una pistola marca Beretta, cal. 765, con caricatore monofilare rifornito di 7 cartucce 7,65 mm ed un altro caricatore privo di cartucce, appartenente alla stessa arma. Mentre le operazioni di perquisizione erano ancora in corso, è arrivato il convivente della donna. La coppia è stata condotta negli uffici della Squadra Mobile ove, al termine delle incombenze di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e collocato ai domiciliari mentre la compagna, incensurata, è stata deferita in stato di libertà poiché ritenuta responsabile in concorso con l'uomo degli stessi reati.