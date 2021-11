Derby di Promozione tra Modica e Vittoria, il tecnico Betta: partita difficile contro una squadra ostica

Si respira aria di derby in città, come non succedeva da parecchio tempo. Modica – Vittoria torna a essere una partita di cartello tra due squadre che per motivi opposti di classifica vogliono ottenere il massimo.

I rossoblù di Giancarlo Betta, in settimana hanno lavorato con abnegazione per preparare al meglio la sfida contro i biancorossi di Mazzullo, che è un crocevia fondamentale per il futuro di Pellegrino e compagni.

In settimana il tecnico modicano e il suo staff hanno predicato come sempre massima concentrazione per arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali all'appuntamento di domani che al “Vincenzo Barone” farà registrare il pubblico delle grandi occasioni, con i biglietti d'ingresso allo stadio esauriti già da mercoledì.

“Il Vittoria - spiega Giancarlo Betta – merita la massima attenzione perchè è la squadra che più di tutte dimostra le difficoltà che si possono incontrare in questo campionato di Promozione. I biancorossi, infatti, hanno ottenuto ottimi risultati con squadre di vertice per poi magari pagare pegno con squadre più abbordabili. Noi – continua – abbiamo bisogno di conferme. La squadra dopo la fase di rodaggio, sta iniziando a dimostrare il suo valore, ma può ancora crescere. Massimo rispetto per il Vittoria, dunque, ma noi siamo il Modica e dobbiamo inseguire i nostri obiettivi. Affronteremo la gara con la massima attenzione e il massimo impegno - conclude Betta - per provare a regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi che da quello che si sente in giro arriveranno in massa per sostenerci e io e la squadra non possiamo fare altro che ringraziarli con una buona prova sul campo”.

Il derby del “Vincenzo Barone” di domani è stato affidato al “fischietto” messinese Paolo Lo Surdo che sarà collaborato dal collega di sezione Antonino Spanò e da Pierluigi Fazzi della sezione AIA di Enna.

Calcio d'inizio fissato per le 14,30 con diretta sulla pagina facebook ufficiale Asd Modica Calcio 1932.