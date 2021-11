Covid, impennata dei contagi nel Ragusano: sono 246 i positivi al virus

Impennata dei contagi Covid nel Ragusano. Il bollettino dell'Asp del 20 novembre segnale 246 positivi, 26 in più nelle ultime 24 ore. C'è anche un decesso in più per cui i morti salgono a 377. Dei 246 positivi 234 sono in isolamento domiciliare e 7 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 6 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 6 Giarratana, 26 Ispica, 56 Modica, 5 Monterosso, 16 Pozzallo, 66 Ragusa, 21 Santa Croce Camerina, 8 Scicli, 5 Vittoria. A preoccupare, in particolare, sono i contagi che si stanno verificando in alcune scuole.