Un uomo di 74 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito in un'area pedonale, investendo e ferendo cinque persone, tra le quali anche due bambini di 4 anni. E' successo questa mattina a Firenze, in piazza Santo Spirito, dove era in corso un mercato. Nessuno dei feriti risulterebbe grave. La posizione del 74enne è al vaglio della polizia municipale: le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.