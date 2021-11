Acate, aumento della Tari: chiesto incontro con il prefetto

Continua la “battaglia” quasi solitaria contro l’aumento della TARI dell’intraprendente ex imprenditore edile Francesco Castiglione (nella foto), che dopo avere promosso una petizione ora ha chiesto al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, di essere ricevuto. Nella missiva è scritto: “ I sottoscritti cittadini acatesi, costituitisi in Comitato e raccolte centinaia e centinaia di firme, si rivolgono a lei per esporre quanto segue: “Premesso che ad Acate si effettua una raccolta differenziata del 90% , tale da non giustificare aumento alcuno; considerato che il Comune di Acate ha imposto per il 2021 una TARI esorbitante, con aumenti superiori al 21%; visto che non si conosce la destinazione della differenziata e se produca utili; onde evitare iniziative di disobbedienza civile, chiedo di essere ricevuto, come primo firmatario per chiarire “de visu” la situazione e decidere, secondo Legge, il da farsi per alleviare l’insopportabile e ingiustificato aggravio che subiscono gli Acatesi”.

Non sappiamo quale “risposta ristoratrice” potrà fornire il rappresentante dello Stato a Castiglione, ma il malcontento dei contribuenti è palpabile in paese : “Vogliamo pagare – dicono in coro - ma non cifre folli, mentre tutto aumenta: dal carburante alla spesa quotidiana”.