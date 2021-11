Finita l'emergenza acqua a Pachino, due pozzi alimentano la rete idrica

E' tornata l'acqua a Pachino. Ci sono voluti gli sforzi dell'assessore alla Protezione civile, nonchè vice sindaco, Alfredo Spiraglia per trovare soluzioni alternative e provvisorie dopo il guasto alla condotta del Tellaro, distrutta dal maltempo dei giorni scorsi. L'amministrazione Petralito per dare l'acqua a Pachino, ha fatto intervenire i propri tecnici per allacciare il pozzo Maccari alla rete idrica cittadina e formalizzato l'affitto del pozzo Marino, vicino allo stadio. Entrambi i pozzi che hanno una portata di 15 litri al secondo ciascuno, hanno iniziato a pompare in mattinata. Acqua che è andata finire nelle vasche di accumolo. Così dopo 48 ore di black out idrico, l'acqua è tornata ad uscire dai rubinetti delle case dei pachinesi. "Per normalizzare la situazione - dice il vice sindaco - bisognerà riattivare la condotta del Tellaro. Ma il Comune non ha disponibilità economica per potere riparare la condotta. E' probabile - conclude Spiraglia - che ricorreremo alla Protezione civile regionale per eseguire i lavori".