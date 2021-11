Femminicidio a Reggio Emilia, fermato il compagno

I carabinieri di Reggio Emilia hanno sottoposto a fermo l'ex compagno di Juana Loayza, 34enne trovata morta nella notte.

Si tratta di Mirko Genco, 24 anni, originario e residente a Parma.

Sottoposto a interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità. In un recente passato era stato arrestato e processato per stalking ai danni della vittima

L'intervento nel parco dell'ex polveriera, vicino a via Patti, è delle 9.30 quando un residente ha chiamato il 112 segnalando il cadavere. La donna è stata uccisa con ferite mortali provocate da un coltello, trovato sul posto. Il corpo è stato trovato riverso, faccia in giù. Un'ipotesi è che la donna sia morta tra ieri sera e la notte.