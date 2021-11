Flautista del Teatro Massimo di Palermo con il covid: sostituito in extremis

Il Covid continua a colpire al Teatro Massimo di Palermo: ieri sera per la replica dei "Carmina Burana", sono saliti a sei i positivi. I controlli hanno infatti riscontrato anche la positività del primo flauto.

L'orchestrale è stato sostituito in extremis con Rosolino Bisconti, il primo flauto che è andato in pensione a luglio. In 30 minuti ha raggiunto il Teatro Massimo, ha indossato il frac, ha parlato con Zubin Mehta ed è entrato in scena. Il concerto è iniziato con mezz'ora di ritardo e i musicisti più vicini ai contagiati sono stati messi in quarantena. Poi il successo della "prima" si è replicato.