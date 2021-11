Il modicano Vincenzo Adamo nominato primario di Chirurgia all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli

Il chirurgo modicano Vincenzo Adamo, 53 anni, esperto in chirurgia oncologica dell’apparato digerente, chirurgia laparoscopica e chirurgia robotica con oltre 5000 interventi di chirurgia eseguiti come primo operatore, allievo del dottor Salvatore Camera (scuola chirurgica del professor Achille Mario Dogliotti e del professore Mario Battezzati), è stato chiamato a ricoprire il prestigioso ruolo di Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Provinciale Sant'Andrea di Vercelli.

Vincenzo Adamo, coniugato con la commercialista Linda Emilio, tre figli - Francesco, Giorgio e Sofia - è figlio di genitori modicani Giuseppe Adamo e Giuseppina Agosta e nipote del dottor Orazio Adamo primario della chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica negli anni 70 – 80.

Il dottor Vincenzo Adamo, formatosi nei migliori centri nazionali e internazionali di chirurgia ( Londra, Parigi, Vienna, Milano, Torino, Napoli, Pisa) è stato finora il responsabile della unità di Chirurgia colo-rettale ed epatica del nuovissimo Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, in provincia di Cuneo. Il nome del dottor Adamo si aggiunge ad una lista di importanti nomi della chirurgia italiana che si sono succeduti alla guida della struttura complessa di chirurgia del S. Andrea di Vercelli come il professor Giacinto Nanni e il dottor Silvio Testa, attuale presidente della Società Piemontese di Chirurgia.