Stakanovista dell'evasione finisce in carcere a Catania

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, nella flagranza di reato, hanno arrestato il 32enne Filippo Marco Storniolo.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è un vero habitué dell’evasione essendo stato “pizzicato” nei giorni scorsi fuori dalla propria abitazione per ben 3 volte in meno di una settimana.

I militari lo hanno infatti sorpreso, sotto la sua abitazione nella zona “A” del Villaggio S.Agata, dopo averlo precedentemente cercato per notificargli un’ordinanza di sostituzione della sua misura restrittiva, emessa dalla Corte d’Appello di Catania, con quella invece più afflittiva in carcere frutto delle sue molteplici “proiezioni fuori casa”.

Storniolo, pertanto, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.