Il sindaco di Messina a 'pesca' di seguaci a Pachino, Rosolini, Noto e Portopalo (FOTO)

Ha avuto un'accoglienza da star il sindaco di Messina, Cateno De Luca, per oltre 24 ore nel sud est della Sicilia, a pesca di consensi e soprattutto alla ricerca di uomini e donne che potrebbero sostenerlo nella sua annunciata corsa alla presidenza della Regione. Il primo cittadino della Città dello Stretto dopo la tappa nel capoluogo, stamane è stato ospite a Rosolini dell'ex assessore provinciale ai Lavori pubblici, Silvio Di Pietro che ha chiamato per l'evento i suoi amici, uno da poco eletto in consiglio comunale. De Luca portato in giro come un santo, è pure entrato nella sala di acconciatore Salvo Hair ed è stata subito festa per Scateno mentre il parrucchiere dava un ritocco ai suoi pochi capelli.

Il sindaco di Messina ha pure fatto visita ad alcune aziende. A Pachino è stato portato alla Coop Aurora, ed è salito a bordo di un motopesca a Portopalo di Capo Passero.

De Luca ha postato sulla sua pagina social tutto il tour siracusano. E' stato accompagnato anche a Noto ed ha scritto. "Non sapevo di essere così noto a NOTO. Grazie per la magnifica colazione al Bar Mangiafico di Noto offerto da un gruppo di imprenditori, cittadini e consiglieri comunali capitanati dal presidente del consiglio comunale Pietro Rosa. In primavera ritornerò a Noto con tutta la band “I Peter Pan” per l’evento “Musica senza barriere” . Grazie di vero cuore. Pranzo alla 'Giara' di Portopalo ed elogio ai cannoli di ricotta di Ciccio.

Da questa tappa si capisce che De Luca è un 'personaggio popolare' anche oltre la sua Messina.