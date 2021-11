Convention di Db a Catania, Musumeci: "Sono ricandidato". Critico Miccichè (Fi)

"Musumeci è candidato, è ricandidato. Ma non è una novità, non è una notizia. Per me il tema non esiste. Sono convinto che il centrodestra rimarrà unito.". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla convention del movimento DiventeràBellissima, in corso a Catania.

"Stasera abbiamo sciolto l'incantesimo, il presidente della regione sta lavorando a preparare le liste delle prossime regionali, vorrò vincere per me e per i partiti della mia coalizione", ha aggiunto. In Sicilia si voterà nell'autunno del 2022.

E sulle parole di ieri di Giorgia Meloni ha sottolineato: "Nessuno vuole disintegrare il centrodestra, resto convinto che questa sia stata la stagione della semina. Chiunque deve sapere che il presidente della Regione Sicilia non è attaccato a nessun filo. Sciolgo l'incantesimo, mi ricandido e vorrò vincere. Cambieremo questa terra".

"Ad un anno dalle elezioni ancora attraverso la stampa riceviamo informazioni sulle future scelte del Presidente Musumeci. 4 anni fa la sua fuga in avanti fu accettata da un centrodestra che non fu facile rimettere insieme. Oggi insisto nel dire che il candidato sarà scelto dalla coalizione così come affermato anche dai leader nazionali.

allora il centrodestra veniva da un periodo difficile e quella mossa ci trovò impreparati oggi il centrodestra è fortissimo e può serenamente lavorare per individuare il miglior candidato che potrebbe anche essere lo stesso Musumeci se non fosse che il suo modo di fare lo allontana sempre più dall'obiettivo". Lo afferma il presidente dell'Ars e coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè.