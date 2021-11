Terza vittoria di fila del Palermo, cala il tris alla Paganese: il Messina perde a Latina

Terza vittoria consecutiva per il Palermo che al "Barbera" batte 3-0 la Paganese dominando il match. I

rosanero continuano la caccia al Bari, mentre i campani incassano il terzo stop di fila.

Il Palermo staziona costantemente in attacco e la Paganese prova a rendersi pericolosa in contropiede. Al 12' chance per Fella che si presenta a tu per tu con Baiocco ma gli tira praticamente addosso.

Al 15' Dell'Oglio ruba palla a Tissone e conclude di poco a lato.

Al 38' Palermo in vantaggio: Brunori con un perfetto assist serve Fella che in mezzo all'area batte Baiocco con un sinistro destinato all'angolino. Il primo tempo si chiude 1-0. Nella ripresa al 5' ottimo spunto personale di Brunori che entra in area e mette nell'area piccola un pallone invitante che nessun compagno riesce a raggiungere e la Paganese si salva in angolo. Al 18' i campani restano in dieci per l'espulsione diretta di Tissone che rifila un calcio ad Almici. Al 35' il raddoppio del Palermo:

punizione dalla destra di Silipo e Zampata vincente di Soleri. Al 39' a firmare il tris ci pensa Brunori che lanciato in area da Valente insacca con un destro in diagonale.

E' andata male invece al Messina che si è dovuto arrendere al Latina. I laziali hanno vinto di misura, 1 a 0. Il gol partita è stato realizzato da Carletti su rigore al 30' del primo tempo.