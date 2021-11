Controlli anti prostituzione nel Reggino: 6 donne multate

Sei donne di origine romena, di età compresa tra i 24 e i 38 anni, sono state identificate e sanzionate dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro a San Ferdinando in ottemperanza all'ordinanza di divieto di prostituzione lungo le strade comunali emessa dal sindaco della cittadina della Piana.

I militari, nell'ambito delle attività di repressione e contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione nell'area della piana, hanno attuato predisposto una serie di servizi straordinari contro il fenomeno del meretricio svolti in fascia oraria notturna, individuando le sei donne straniere in una contrada isolata del territorio di San Ferdinando.

Nei confronti delle sei donne sono state elevate sanzioni per un totale di circa 1.200 euro.

I servizi dell'Arma, è stato spiegato, sono stati attuati anche in riposta alla molteplicità dei reati di genere, ancora più significativa in considerazione della prossima ricorrenza, il 26 novembre, della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.