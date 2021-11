Congresso territoriale, Rita Mizzi riconfermata alla guida della First Cisl Ragusa-Siracusa

Rita Mizzi riconfermata alla guida della First Cisl Ragusa Siracusa. L'elezione al termine del II Congresso territoriale della federazione che riunisce i lavoratori di banche, riscossioni, assicurazioni, authority iscritti alla Cisl e che si è tenuto nel salone “Giulio Pastore” di via Arsenale.

Alla presenza della segretaria nazionale Sabrina Brezzo, dei componenti la segreteria regionale di categoria Roberto Majani e Fabrizio Greco e della segretaria generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa Vera Carasi, il congresso della First ha aperto la stagione che si concluderà il 4 febbraio con quello della UST.

A completare la segreteria territoriale sono Giuseppe Branca e Vincenzo Scribano.

Il nuovo lavoro al tempo del Covid, lo smart working e le nuove tutele contrattuali per i lavoratori, la crisi economica e la difesa della territorialità per assicurare presenza ai clienti e alle imprese, i temi al centro degli interventi.

NELLA FOTO, da sinistra: Branca, Mizzi e Scribano