Carlo Verdelli alla rassegna "Messina e il giornalismo" il 27 a Cristo Re

Carlo Verdelli è uno dei più importanti Giornalisti italiani. Attualmente Editorialista del “Corriere della Sera”, è stato Vicedirettore di “Epoca” e del “Corriere della Sera”, Direttore di “Sette”, “Vanity Fair”, “Gazzetta dello Sport”, “La Repubblica” e Direttore Editoriale per l’offerta informativa della Rai.

È anche scrittore di grande talento: la sua nuova opera “Acido. Cronache italiane anche brutali” (Feltrinelli) è una raccolta di suoi articoli sui casi più emblematici della cronaca italiana, dalla terribile storia di Enzo Tortora ai delitti più bestiali (Pietro Maso, “gli amanti dell’acido”, la strage di Erba), dal suicidio del ragazzino Askanu al corpo sbagliato della trans Antonia.

Il libro “Acido” sarà presentato sabato 27 novembre, ore 11, alla presenza dell’Autore presso la sala Multimediale dell’Istituto “Cristo Re” nella rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori” ideata e curata dal giornalista e portavoce parlamentare messinese Antonio Ivan Bellantoni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina diretto da Enzo Caruso, la Camera di Commercio di Messina, il Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” e l’Hotel “Messenion”. Sarà presente Lino Morgante, Direttore Editoriale della “Gazzetta del Sud”. Ingresso gratuito e con mascherina fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni: bytoeditore73@gmail.com.