Migranti, 348 arrivati a Porto Empedocle: ci sono anche quaranta minori

Sono 348, di cui 40 minori, i migranti che sono arrivati, a bordo del pattugliatore "Dattilo" della Guardia costiera, a Porto Empedocle. Il pattugliatore ha effettuato dei soccorsi in acque internazionali e poi ha fatto rotta verso Porto Empedocle. I migranti verranno, adesso, sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid-19, fotosegnalati dalla polizia e poi smistati fra le varie navi quarantena che sono già entrate al porto Empedoclino. I quaranta minori andranno in Puglia entro stasera.

FOTO ANSA