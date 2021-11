Covid, aumentano ancora i positivi al virus nel Ragusano: sono 268

Non si arresta la curva dei contagi Covid che continua a salire nel Ragusano. I numeri più alti si registrano a Ragusa e Modica. Le persone positive al virus nel Ragusano raggiungono quota 268: 259 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in ospedale, 4 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Il numero dei morti è di 377. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 18 Comiso, 6 Giarratana, 26 Ispica, 64 Modica, 5 Monterosso Almo, 16 Pozzallo, 78 Ragusa, 20 Santa Croce Camerina, 11 Scicli, 6 Vittoria.