Solarino, Tari alle stelle, evasori impuniti e appalto sospetto

Un nostro lettore di Solarino, in provincia di Siracusa ci scrive una lettera per condannare la decisione dell'amministrazione comunale di alzare in eccesso il costo della Tari, senza però riuscire a riscuotere il 40% del Tributo. Nella lettara viene evidenziato che la Tari a Solarino è più cara di quella che pagano a Garbagnate Milanese, città di quasi 27 mila abitanti. La lettera ipotizza anche presunte irregolarità nell'assegnazione dell'appalto alla società che gestisce la raccolta della nettezza urbana.

LA LETTERA. Tempo a dietro, il sindaco di Solarino, tramite una diretta, ha fatto, in modo impeccabile, un riassunto dove vengono elencate leggi ed enti che sviluppano e validano le cifre delle tariffe Tari su tutto il territorio nazionale, ponendo l'accento in modo particolare in Sicilia. Per una questione di onestà intellettuale, citando le testuali parole del sindaco, le tariffe delle bollette 2021 si rifanno al consuntivo dei due anni precedenti, dove troviamo il costo effettivo per la raccolta e lo smaltimento della spazzatura, i cui dati, badate bene, vengono forniti dal Comune e dalla ditta, solo in un secondo momento le leggi e gli enti citati, ARERA e SRR, operano su tali dati. Considerando le bollette 2020 e 2019, di per sé già salate, qualora i cittadini, con esse, confrontassero le bollette recapitate nel 2021, verrebbero a riscontrare rincari consistenti, per non parlare degli esercizi commerciali, dove per il valore e il peso delle cifre da pagare si perde il senso della ragione. Dunque, mi chiedo come si possa dire che le tariffe sono uguali a quelle dei due anni precedenti ? A Solarino, comune italiano di 8.000 abitanti, una famiglia di tre persone, papà mamma e bebè, con una casa di 180 metri quadrati circa, paga quasi 500 euro, a Garbagnate Milanese, comune italiano di 26.888 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia, sempre una famiglia di tre persone, con una casa di circa 90 mq paga annualmente 95 euro, mentre nel 2020 pagava 127 euro. Dunque, le leggi che regolarizzano le tariffe Tari su tutto il territorio nazionale permettono di pagare meno, ma a Solarino cosa succede ? Perché queste differenze ? Purtroppo, nel nostro paesino, a pagare le tasse, inerenti la Tari, sono solo il 60% scarso dei contribuenti, e questa situazione, di anno in anno causa una lievitazione dei prezzi, ovviamente qualora non si combatta l'evasione fiscale. In parole povere, da noi, i cittadini onesti pagano per sé e per gli evasori. Caro sindaco, è facile fare la morale tramite dirette facebook ai cittadini che invocano di non voler pagare le tasse, e che chiedono agli altri contribuenti onesti di fare la medesima cosa, toccando picchi di etica sociale ineguagliabile, grazie alla sua dialettica forbita che illustra come il Comune non possa erogare servizi essenziali ai più abbienti se non venissero riscosse le dovute tasse, ma lei, cosa ha fatto per tutelare i cittadini onesti che non evadono il fisco Ma lei cosa ha fatto per combattere l'evasione fiscale? Caro sindaco, non se la prenda a male, ma ha imboccato la medesima strada del cittadino che grida non paghiamo le tasse, solo che a lei la morale non la fa nessuno, perché è un politico, e in quanto tale non paga per gli sbagli commessi, in più si può permettere di caricare i fallimenti politici di dieci anni di amministrazione sui cittadini onesti, facendoli pagano per ben tre volte le tasse, per se stessi, per gli evasori e per chi come lei non ha combattuto l'evasione fiscale, ma, non contento, si arroga pure il diritto di fare la morale o sfottere (Cavalli Pazzi) chi ha un punto di vista diverso dal suo nell'analizzare la politica Solarinese. Caro Sindaco, volevo ricordare, inoltre, a seguito della sua puntualizzazione sul servizio di igiene urbana, carente oltremodo, che la Ecos srl ha preso a corpo il servizio, e a nulla valgono le giustificazioni della stessa al riguardo del numero di lavoratori presenti giornalmente in cantiere poiché, la condizione prima citata, implica che la stessa azienda debba espletare il servizio quotidiano sempre o pagando lo straordinario ai lavoratori presenti o portando operai per sostituire chi è in ferie, chi è in malattia, chi usufruire della 104 ect ect. "Far controllare con gli uffici preposti il tutto ….." è un'affermazione che fa un po sorridere, in quanto lei sta parlando di chi ha permesso ad un'azienda interdetta per mafia di attendere, dopo una gara d'appalto, prima di assumere la gestione dell'igiene urbana a Solarino, un'anno e mezzo perché questa società non avrebbe avuto i documenti pronti. L'Agesp, ditta uscente, dopo essersi stancata di continue proroghe, e dei continui ritardi nei pagamenti, fa causa al comune e vince, e quell'ufficio famoso, atto a controllare, invece di richiedere i documenti e fare firmare il contratto, o cacciare chi non fosse idoneo, inventa non l'aggiudicazione di un appalto ma l'affidamento, ovviamente per la Ecos srl, avendo innanzi un'azienda sprovvista di polizza fideiussoria, la quale verrà stipulata il 25 gennaio 2021 quando in realtà, alla stessa, facevano mettere piede a Solarino il 1 Novembre 2020. Tra l'altro, questo ufficio, tranquillamente permetterà alla Ecos srl, per più di sei mesi, di non avere la polizza rct vera e idonea per il Comune di Solarino. Signor Sindaco, parla di questo ufficio atto a porre in essere tali efficientissimi controlli, giusto? Quell'ufficio dove il responsabile si ammala il giorno della firma del contratto …. e badate bene, si firma per sette anni, solo dopo che un sindacato ha denunciato alla procura della repubblica delle manchevolezze …. Si si, quell'ufficio dopo tale denuncia, quindi circa otto mesi dopo l'affidamento, fa quello che avrebbe dovuto fare dopo il termine della gara d'appalto, cioè due anni prima, ma che si è adoperato permettendo di far portare, in un arco di tempo molto dilazionato, la documentazione mancante a un'azienda sprovveduta, per farle firmare un contratto, e la domanda nasce spontanea: "A quante altre aziende, la pubblica amministrazione ha concesso tutto questo tempo per mettersi parzialmente in regola?" Cari concittadini c'è sicuramente da stare tranquilli con un ufficio così efficiente!!! Volevo prima di chiudere spiegare una cosa, sapete perché Solarino è in predissesto, e si è fatto di tutto per rateizzare il debito, anziché anziché dichiarare il dissesto finanziario, come dovrebbe essere in realtà ? Semplice, chi è causa di un dissesto non si può candidare per ben due tornate elettorali, e alla giustizia non può raccontare ne che i risultati della gestione politica di un decennio si vedranno tra 2 o tre anni, dopo questo decennio, ma questo lusso se lo concedono con noi elettori, e soprattutto non possono accusare, dei fallimenti politici, l'amministrazione del mandato precedente perché erano loro stessi a gestire, infatti sono seduti e ancorati lì da 10 anni. Ovviamente La Corte Dei Conti ha l'ultima parola al riguardo di colpe dirette, ma dunque perché rischiare ? …. Meglio il pre dissesto …. No ?

Lettera firmata