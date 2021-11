Italia Viva, Renzi lancia Faraone a sindaco di Palermo: i siracusani presenti alla Leopolda

"A Palermo non stiamo con Miccichè, stiamo con Davide Faraone che è una cosa diversa; poi Micciché faccia lui, Provenzano faccia lui, ma noi a Palermo ci candidiamo per guidare una città che negli ultimi anni non è riuscita neanche a seppellire i propri morti". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nell'intervento finale di Leopolda 11.

"Caro Davide, Palermo ha bisogno di te, e noi siamo convinti che la tua candidatura a sindaco di Palermo non sarà figlia di un accordicchio con qualche forza politica, ma sarà una candidatura che parla alla città di Palermo", ha aggiunto Renzi.

Alla undicesima edizione della Leopolda, ha partecipato anche una nutrita delegazione di siracusani, con il testa l'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, rimasto coerente nelle sue posizioni ed oggi responsabile regionale alla Legalità di Italia Viva. Tra gli altri anche la coordinatrice provinciale Alessandra Furnari e l'ex assessore Cosimo Burti. E se a Renzi gli saltasse in mente di candidare nel 2023 Garozzo a sindaco di Siracusa? Non c'è dubbio che la città lo rimpiange ed oggi il capoluogo è un vuoto a perdere. Gli scenari rispetto ad otto anni e mezzo fa sono diversi. Garozzo rappresenta il 'Centro', così come ha detto Renzi per Italia Viva e le alleanze sono ancora a venire.