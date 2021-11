Basket, serie B: la Virtus Kleb Ragusa cede il passo alla Arechi Salerno sul parquet del PalaPadua

Ottava giornata di campionato in chiaroscuro per la Virtus Kleb Ragusa che tra le mura amiche del Pala Padua cade sotto i colpi di un’infuriata Virtus Arechi Salerno. Nonostante la rimonta incredibile degli iblei la partita ha sorriso ai campano che portano a casa due punti importanti per la classifica.

«Voglio fare i complimenti a Salerno per l’ottima prestazione - ha detto coach Antonio Bocchino -. Per noi è stata una gara disastrosa, all’inizio non siamo riusciti ad entrare in partita ed abbiamo subito la loro pressione. Ad un certo punto però c’è stata una reazione, che non ha portato al risultato sperato. Adesso resettiamo tutto e testa alla prossima partita: ci aspetta Pozzuoli in trasferta».

VIRTUS KLEB RAGUSA – VIRTUS ARECHI SALERNO: 75 - 81

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 13, Rotondo 8, Da Campo 31, Simon 2, Festinese ne, Sorrentino 11, Salafia, Canzonieri 4, Picarelli 2, Ianelli 4, Incremona ne

Coach Bocchino

VIRTUS ARECHI SALERNO

Cimminella 12, Romano 2, Marini 2, Caiazza ne, Mennella 20, Rajacic 3, Bonaccorso 5,

Rinaldi 21, Valentini 4, Coltro 12

Coach Di Lorenzo

Arbitri: Suriano - Mamone