Un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola questa sera a Vittoria nella zona di via Rosolino Pilo. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria con un'ambulanza del 118. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Vittoria.