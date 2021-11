Perde il controllo dell'auto, morto sulla Siracusa - Cassibile: abitava a Rosolini

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera alle 23,30 sulla A18 Siracusa - Cassibile. Il conducente di una Nissan Micra ha perduto il controllo dell'auto all'altezza dello svincolo di Cassibile e la piccola utilitaria si è schiantata contro lo spartitraffico in cemento armato. L'impatto è stato fatale per Helmai Badr, 27 anni, residente a Rosolini, ma di origini marocchine, che è morto sul colpo. Feriti gli altri due occupanti della Nissan. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.