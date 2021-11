Piazze di spaccio a Siracusa, sequestro di coca e crack: uno ai domiciliari

Nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.30, durante un controllo nella nota piazza dello spaccio di Via Santi Amato a Siracusa, agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di un uomo di 38 anni che, alla vista della Polizia, mal celava un certo nervosismo e, con fare concitato, avvisava un’altra persona all’interno di un box di allontanarsi.

I Poliziotti, prontamente, facevano irruzione all'interno del suddetto box e sorprendevano un altro uomo di 33 anni che maneggiava con delle dosi di sostanza stupefacente.

Gli agenti pertanto, rinvenivano e sequestravano 32 dosi di cocaina e 33 dosi di crack, già pronte per essere vendute agli assuntori della zona.

Il trentatreenne, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una dose di Hashish e di 315 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nello stesso scenario operativo gli agenti rinvenivano un’altra dose di hashish.

L’uomo trovato all’interno del box dove è stata rinvenuta la droga è stato posto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, agli arresti domiciliari mentre l’altro soggetto è stato denunciato per aver concorso nello stesso reato.