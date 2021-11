Noto, "I luoghi dell'anima": progetto didattico della Regione all'Istituto Raeli

“I Luoghi dell’anima”. Questo è il titolo del progetto didattico finanziato dalla Regione Sicilia (Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio) all’Istituto d’Istruzione Superiore “Matteo Raeli” di Noto, in collaborazione con l’Associazione Culturale VIA di Modica, “Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore”. Il progetto è svolto nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e vedrà coinvolte le classi 3A e 3B del Liceo Scientifico e la terza del Liceo Artistico.

L’iniziativa mira alla conoscenza di alcuni fra i maggiori centri del Val di Noto, visti attraverso gli occhi di scrittori e poeti siciliani che vi hanno vissuto e che sono riusciti a carpirne l’identità, a comunicarne le emozioni ed a farle rivivere attraverso le loro pagine letterarie.

La letteratura consente, infatti, di reinterpretare un evento e di significarne i luoghi, di coglierne l’anima, in un armonico connubio tra paesaggio e patrimonio culturale.

L’analisi dell’ambientazione territoriale di romanzi, racconti, novelle, poesie diventerà, per gli studenti, una fonte di conoscenza dell’identità siciliana e di valorizzazione del territorio. Una nuova strategia cognitiva messa in atto attraverso la lettura di libri e le visite guidate, per trasmettere ai giovani i valori intrinseci (naturali, storici, culturali) della comunità locale da proteggere, conservare e rivitalizzare.

Il progetto “I luoghi dell’anima” vedrà anche l’intervento straordinario di Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo, e di Iman Mansub Basiri, docente del dipartimento di Letteratura Italiana e Persiana all’Università di Teheran, che terrà un incontro sul poeta netino Ibn Hamdis e sulla letteratura persiana.