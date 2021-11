Covid, nessun morto nelle ultime 24 ore ma troppi contagi nel Ragusano

Aumentano alla media di venti al giorno le persone positive al Covid nel Ragusano. I comuni dove si registrano più contagi sono Ragusa (84) e Modica (69). In queste due città, evidentemente, qualcosa non ha funzionato nei tracciamenti e nelle misure di contenimento. A preoccupare sono i contagi tra gli studenti delle scuole medie. Nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun morto per cui i decessi sono fermi a 377. I positivi sono in tutto 286: 274 in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale e 4 in Rsa Covid del Maria Paternò Arezzo di Ibla. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 6 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 19 Comiso,

6 Giarratana, 28 Ispica, 69 Modica, 5 Monterosso, 16 Pozzallo, 84 Ragusa, 21 Santa Croce, 11 Scicli, 6 Vittoria.