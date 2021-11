Patrona dei carabinieri, 'Virgo Fidelis' celebrata a Siracusa e Ragusa

Nella mattinata odierna, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Siracusa, è stata celebrata dal parroco Don Gaetano Silluzio la Santa Messa in occasione della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento, intimamente sentito da tutti i Carabinieri in servizio e in congedo, quest’anno, è stato commemorato in forma esclusivamente interna, per la perdurante emergenza sanitaria, alla presenza di una rappresentanza di militari in servizio nel capoluogo e della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

In chiesa, al termine della funzione religiosa, dopo la lettura della “Preghiera del Carabiniere” e la rievocazione del fatto d’armi di Culqualber, seguite dalle commoventi note del “Silenzio”, il Colonnello Gabriele Barecchia, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, ha ricordato che l’attività dell’Arma va oltre le operazioni di servizio e gli arresti. I Carabinieri forniscono la propria assistenza alle Comunità che sono state loro affidate attraverso il quotidiano aiuto ai bisognosi perché la casa del Carabiniere deve essere il cuore della gente.

La Virgo Fidelis è stata celebrata pure a Ragusa nella parrocchia San Francesco D’Assisi: La messa è stata celebrata dal parroco Giuseppe Ramondazzo alla presenza dei vertici provinciali dell'Arma.