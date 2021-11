Modica, 14 contagi Covid: chiusa per sanificazione scuola Piano del Gesù

Chiuso per le operazioni di sanificazione, da domani e per tre giorni, il plesso scolastico di Piano del Gesù, a Modica Alta, dopo che sono stati riscontrati 14 casi di contagi Covid , due insegnanti e 12 alunni. La decisione si è resa necessaria per limitare il focolaio. E' stato attivato il controllo per alunni e genitori che sono stati convocati all'USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) per effettuare i tamponi necessari a verificare la reale situazione esistente e mettere in pratica i sistemi di tracciamento e di isolamento. La dirigente del plesso centrale del circolo didattico, Concetta Spadaro, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e che sono state poste in essere tutte le misure di contrasto per limitare le conseguenze dei contagi.