Modica, al Caffè Letterario Quasimodo la scrittrice veronese Mara Aldrighetti

Sarà dedicato alla narrativa della scrittrice veronese Mara Aldrighetti il V “sabato letterario” del Caffè Quasimodo di Modica, che si terrà il 27 novembre, alle ore 17.30, nell’Auditorium del Palazzo della Cultura, nel quadro della Stagione culturale 2021-22 del circolo culturale modicano.

La serata, che sarà coordinata da Antonella Monaca, vedrà, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale, la presentazione di due opere di narrativa di Mara Aldrighetti : il romanzo “Oniria” e il libro di racconti “Dalla pianura al mare” , che saranno illustrati dalla scrittrice ispicese Daniela Fava; subito dopo il Presidente del Caffè Quasimodo terrà una conversazione con l’autrice.

«Nel romanzo “Oniria”, afferma Domenico Pisana, Mara Aldrighetti “narra e si narra” con passione mentre nel libro “Dalla pianura al mare” lascia intravedere la sua scelta di vita di trasferirsi dal Veneto alla Sicilia. È infatti Dirigente scolastico dell’Istituto Nautico di Pozzallo ove opera da diversi anni; il suo è un viaggio non soltanto tra luoghi, ma anche dentro le persone, atteso che il suo raccontarsi è quasi uno stare in mezzo alla gente per osservarla, ascoltarla, mentre i suoi giorni scorrono tra le bellezze monumentali, naturalistiche e paesaggistiche della terra di Sicilia».

La serata sarà arricchita da intermezzi musicali del Quartetto di Sassofoni “TetraSax” guidato dal santacrocese Giuseppe Zisa, e composto da Ida Lo Gatto, Marco Nero e Sebastiano Mercorillo. Brani tratti dalla due opere saranno letti da Elia Scionti e Carmelo Di Stefano, componenti del Caffè Quasimodo.