Modica, danni causati dal tornado: cominciata la bonifica del territorio

Il Comune di Modica, coadiuvato da 16 ditte private, ha cominciato l’opera di bonifica del territorio colpito dal maltempo della scorsa settimana. Sono decine e decine i quintali di detriti (intonaci, tetti, mattoni ma anche alberi e piante) che sono stati scaraventati per le strade e nei terreni dalla forza della tromba d’aria che ha sferzato il territorio modicano lo scorso 17 novembre. A tal proposito si ricorda la procedura da seguire: collegarsi al sito internet del Comune di Modica e scaricare l’apposito modulo che si trova in home page. Quindi bisogna inviare il modulo ad uno dei due seguenti indirizzi email: Settore.nono@comune.modica.rg.it o sindaco@comune.modica.rg.it

Procedura molto simile per quanto riguarda le richieste di rimborso a seguito di danni ricevuti. In questo caso bisogna spedire il modulo, reperibile sempre sulla home page del Comune, entro la giornata di venerdi 26 novembre. A corredo dell’istanza anche il materiale fotografico che deve essere spedito al numero 3313040133.