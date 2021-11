Rissa nel Catanzarese per motivi di confini: 4 feriti

Una violenta rissa è scoppiata in mattinata tra due nuclei familiari nel quartiere Santo Janni a Catanzaro. La lite degenerata ha coinvolto almeno 5 persone, quattro delle quali sono poi state portate nell'ospedale di Catanzaro.

Secondo quanto si è appreso, nessuno di loro è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura con l'ausilio dei carabinieri. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Dai primi accertamenti, la rissa sarebbe scoppiata per vecchi contrasti legati a questioni di confine tra i terreni delle due famiglie. Al momento non sono stati adottati provvedimenti in attesa che le indagini della polizia si concludano con l'accertamento delle responsabilità.