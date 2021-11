Siracusa, sequestrati telefonini e droga destinati a detenuti: 2 denunciati

Agenti della Polizia in servizio alla Squadra Mobile di Siracusa, hanno denunciato due uomini, entrambi residenti a Siracusa, rispettivamente di 28 e 20 anni, per possesso di droga ai fini dello spaccio e per aver introdotto, all’interno dell’Istituto Penitenziario di Cavadonna-Siracusa, numerosi apparecchi telefonici e sostanza stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

In particolare, nel pomeriggio del 19 novembre scorso, agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio nella Casa Circondariale di Siracusa, hanno rinvenuto, all’interno del muro di cinta dell’Istituto Penitenziario, degli involucri contenenti telefonini e droga e hanno individuato, nelle immediate vicinanze del carcere, un’autovettura Citroen, con all’interno un cellulare ed una Carta d’Identità riconducibile a una delle persone poi denunciate, figlio di un detenuto.

Gli uomini della Penitenziaria segnalavano tali fatti agli investigatori della Squadra Mobile aretusea che, grazie anche alle registrazioni delle telecamere di sicurezza del carcere, riuscivano ad identificare e denunciare le due persone per aver introdotto illegalmente, all’interno dell’istituto penitenziario, 13 micro telefoni cellulari, completi di cavetti USB per la ricarica, 3 schede telefoniche, 7 telefoni smartphone, alcuni auricolari ed un involucro contenente hashish e marijuana.