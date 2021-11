Francofonte, evade dai domiciliari: arrestato

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francofonte, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e dei soggetti sottoposti a misure ristrettive, hanno arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato 41enne per evasione. L’uomo, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari, veniva rintracciato dai Carabinieri mentre passeggiava. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva ricollocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria Aretusea.