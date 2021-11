Riparte dalla Sicilia il tour “Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio”.

Tre date siciliane per le Vibrazioni che inaugurano la loro tournée teatrale insieme al maestro Beppe Vessicchio. Si inizia al Metropolitan di Catania mercoledì 24, poi il 25 al Golden di Palermo ed a chiusura, il 26 novembre, al teatro Impero di Marsala. "Si riprende a vivere", dice il frontman del gruppo, Francesco Sarcina. Le Vibrazioni andranno in scena in una formazione inedita e cioè con un’orchestra diretta dal maestro Beppe Vessicchio. "Sarà qualcosa di spettacolare - spiega Sarcina - il maestro, ci ha cambiato alcune cose che noi suoniamo da 20 anni". Una tournée che mischia musica classica e rock, trasformando il concerto in una vera e propria esperienza. «L’idea è nata prima di Sanremo 2020 - racconta l’artista -, volevamo fare un tour teatrale e così ho sentito il maestro Vessicchio. Lui stava facendo una selezione per giovani artisti classici e cosi abbiamo deciso di legarci alla musica classica, che è molto più rock di quanto si possa pensare".