Acate, non ci sarà la grotta della Natività: denuncia anonima e "veleni"

Non ci sarà la grotta della Natività che i volontari del gruppo “Fare Ambiente” avevano intenzione di collocare per le festività natalizie in piazza Matteotti. I lavori, che erano iniziati con tanto entusiasmo sono stati bloccati, pare, da una denuncia anonima, nonostante l’amministrazione comunale li avesse regolarmente autorizzati. In un durissimo post affidato ai social i promotori non nascondono delusione e rabbia : “Ancora una volta, dopo i lavori di restauro del Canale – dicono – è stata troncata un’iniziativa nata per dare un significato di rinascita alla Comunità, al Natale e alla crisi umana del Covid 19, che cambia giorno dopo giorno le nostre abitudini sociali. Abbiamo dato inizio ai lavori con sottoscritta l’autorizzazione da parte del nostro sindaco Giovanni Di Natale, felice per la bella idea, ma alcuni balordi che strisciano nell'anonimato, hanno denunciato alle Autorità competenti i lavori non in regola con le norme di sicurezza, la dovuta planimetria e i calcoli al Genio Civile (con una copertura assicurativa di cinquecentomila euro!)”.

Il rammarico dei membri dell’associazione è fortissimo : “Un piccolo presepe a vista dalla piazza, che avrebbe arricchito i nostri animi nelle tre settimane di dicembre, per la gioia dei piccoli e dei grandi. Ci siamo trovati davanti a un muro invalicabile e pertanto abbiamo deciso di smontare la struttura portante del lavoro programmato, sotto gli occhi increduli di diversi cittadini”.