Modica gli studenti del corso di Istruzione Tecnica Superiore in visita al Comune

Gli studenti del corso ITS organizzato dalla Fondazione Albatros sono stati ricevuti nell’aula del Consiglio Comunale dal Sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Accompagnati dal Referente Territoriale, Giovanni Cappuzzello, gli studenti stanno frequentando presso l’Istituto Alberghiero questo stimolante percorso professionale – formativo della durata di due anni. Il primo ad essere attivato in Provincia di Ragusa. Questo nuovo corso di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) è dedicato al comparto agroalimentare e fornisce ai partecipanti una preparazione specifica e completa nel settore agroalimentare, agevolando l’inserimento lavorativo in diverse aree della filiera. Si tratta di una formazione terziaria non universitaria al termine della quale sarà rilasciato un Diploma di Tecnico Superiore 5° livello EQF corredato dall’Europass “diploma Supplement” per la figura di “tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali. “Ho voluto conoscere personalmente - afferma il sindaco, Ignazio Abbate - tutti i ragazzi che hanno superato le selezioni per avere diritto a uno dei venti posti disponibili. Mi dispiace per i tanti che avevano fatto richiesta ma non sono stati accettati. Questo tipo di istruzione è già molto in voga nei Paesi del Nord Europa e lentamente sta arrivando anche da noi. Stiamo formando dei tecnici altamente qualificati in un settore, come quello agroalimentare, nel quale il nostro territorio è capofila in Sicilia. Complimenti a loro per l’abnegazione e lo spirito di sacrificio che mettono ogni giorno visto che sottraggono tempo ai loro cari e alle loro attività lavorative pur di portare a termine questo percorso”.